El sábado pasado, en la sede de la UOM San Juan, se desarrolló una reunión clave entre vecinos, autoridades del gremio y representantes de la empresa constructora Nacusi, con el objetivo de aclarar la situación del barrio proyectado en Chimbas, cuyos lotes fueron pagados por familias que hoy no tienen certezas sobre su futuro. Tras casi cinco años de aportes, el proyecto quedó paralizado por una supuesta denuncia ambiental que nunca fue presentada formalmente.

Martín Solazo, secretario general de la UOM, explicó que el sindicato decidió abrir sus puertas para contener a las familias afectadas y exigir explicaciones concretas. “Convocamos a los vecinos y a la empresa constructora para que informen qué está pasando. Se habla de una contaminación ambiental, pero no existe ningún documento, estudio de suelo o informe oficial que lo confirme”, señaló.

Según detalló el gremialista, los vecinos llevan años pagando cuotas por lotes ubicados en Chimbas. Sin embargo, recientemente se les comunicó que el terreno no puede ocuparse debido a un posible problema ambiental denunciado por una supuesta ONG. “No hay nada escrito. No hay estudios. No hay una resolución del IPV. No hay informes de Medio Ambiente. Y aún así les dicen que deben mudarse a otro terreno. Después de tantos años, esto es inaceptable”, sostuvo Solazo.

El dirigente destacó que la UOM iniciará gestiones ante el IPV, Medio Ambiente y el municipio de Chimbas para obtener una explicación oficial. “Queremos pruebas fehacientes de que ahí no se puede construir. No vamos a aceptar respuestas vagas ni decisiones sin fundamento”, expresó.

Además, se conoció que este no es el primer inconveniente que enfrentan las familias: ya habían sido trasladadas desde un terreno anterior que, según se explicó, tenía riesgo de inundación. Ahora, nuevamente, se les informa que el segundo loteo tampoco es viable.

Durante la reunión, la empresa Nacusi ofreció alternativas como devolver el dinero o reubicar a los vecinos en un lote en Pocito. Sin embargo, las familias rechazaron estas propuestas. “Ellos pagaron por un terreno en Chimbas, no quieren irse a otro departamento. No es una inversión, es su sueño de la casa propia”, remarcó Solazo.

Consultado sobre la responsabilidad del sindicato en el proyecto, el secretario general aclaró que la UOM no es propietaria del terreno ni administra las cuotas: “Todo lo maneja la empresa constructora. El barrio lleva el nombre del gremio, pero la operatoria no fue gestionada por nosotros. Fue un acuerdo de la conducción anterior, con la que no tuvimos diálogo por la intervención que vivió el sindicato”.

Para Solazo, esta situación es parte de las irregularidades heredadas. “No vamos a mirar para otro lado. Vamos a acompañar a las 80 familias para que les den respuestas serias y una solución real”, afirmó.

La UOM y los vecinos continuarán reclamando información oficial que respalde la supuesta denuncia ambiental que frenó el proyecto. Mientras tanto, la incertidumbre crece para decenas de familias que ven alejarse el sueño de acceder a su vivienda en Chimbas.

