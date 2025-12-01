Diciembre llegó con aumentos: los combustibles en San Juan registran un nuevo incremento. La suba responde a la actualización del impuesto interno de combustibles (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono (IDC), que se venía postergando, según confirmó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan a DIARIO HUARPE.

El incremento afecta principalmente el precio de la nafta súper, que aumentó entre $16 y $18 por litro, y el gasoil, debido al ajuste tributario. Caruso explicó que el precio final depende no solo del impuesto interno, sino también del tipo de cambio internacional del petróleo y los biocombustibles.

Cada bandera de combustible puede decidir ajustar sus precios de manera independiente, aunque normalmente siguen los movimientos de la petrolera estatal. En cuanto a las ventas, Caruso señaló que noviembre y octubre mostraron un crecimiento moderado respecto al año anterior, una señal positiva tras un 2024 complicado para el sector.

Nuevos valores en San Juan:

YPF:

Súper $1.650

Infinia $1.884

Diesel 500 $1.662

Infinia Diesel $1.818



Axion:

Súper $1.689

Quantium $1.989

Diesel X10 $1.811

Quantium Diesel $1.979

El aumento corresponde al impuesto interno atrasado de 2024, que ahora se actualiza parcialmente. Desde la Cámara de Expendedores indicaron que se espera que el gobierno nacional aplique ajustes escalonados en el futuro y que la evolución de los precios dependerá de factores internacionales y de la política de cada compañía.

Con esta actualización, diciembre comienza con los combustibles más caros, y el sector seguirá de cerca los movimientos internacionales del petróleo y del tipo de cambio, que podrían influir en los próximos ajustes.