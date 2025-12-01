La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció el inicio de las inscripciones para las Colonias de Verano 2026, una propuesta recreativa, educativa y social que cada año convoca a niños, personas mayores y personas con discapacidad. Las inscripciones se realizarán los días 3 y 4 de diciembre, de 08:30 a 12:30, en distintos puntos de acuerdo con cada grupo participante.

Para niños de 6 a 12 años, el registro se llevará a cabo en el Club Colón Junior, ubicado en Sargento Cabral 1290 oeste. En tanto, las personas mayores (desde 60 años) y personas con discapacidad (desde 6 años) deberán inscribirse en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión, en Mitre 647 este.

Como requisito indispensable, todos los inscriptos deberán presentar la declaración jurada descargada desde municipiosanjuan.gob.ar junto con la ficha médica avalada por un profesional. Además, cada grupo deberá cumplir con documentación específica, incluyendo DNI, constancia de domicilio en Capital y certificados de apto físico, entre otros. En el caso de las personas con discapacidad, también se solicitará la copia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las Colonias de Verano 2026 se desarrollarán del 7 al 30 de enero, de martes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, tiene como objetivo garantizar espacios de recreación, aprendizaje y contención, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso a actividades deportivas y lúdicas. Además, se brindará desayuno y almuerzo a todos los asistentes, asegurando la continuidad del aporte nutricional durante el periodo estival.

En esta edición, la temática central será la Energía Solar, un eje que se abordará mediante juegos, talleres y propuestas educativas que permitirán a los participantes conocer la importancia de este recurso limpio y sus beneficios para el ambiente. Junto con ello, se trabajará en la incorporación de hábitos saludables, fortaleciendo el bienestar integral de niños, niñas y adultos mayores.

La Municipalidad invitó a todas las familias de Capital a sumarse a esta propuesta que cada verano se consolida como un espacio de integración, aprendizaje y diversión, promoviendo el encuentro y la construcción de experiencias positivas para toda la comunidad.