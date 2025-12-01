A pocos días de que el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, diversas consultoras privadas difundieron sus proyecciones y anticiparon que la inflación del mes se movería entre el 2,3% y el 2,5%. El dato oficial se conocerá el próximo 11 de diciembre.

Tras el 2,3% registrado en octubre, varias firmas sostienen que noviembre mantendría una dinámica similar. La consultora LCG estimó una suba del 2,3% impulsada por aumentos en alimentos y en distintas tarifas de servicios. En la misma línea, Analytica proyectó una variación del 2,3%, coincidiendo con el nivel mostrado el mes anterior.

La consultora FIEL también ubica su estimación en torno al 2,3%, mientras que EcoGo realizó la proyección más alta entre los relevamientos conocidos, calculando una inflación del 2,5% para noviembre.

Aunque estas cifras no representan saltos significativos, siguen generando preocupación dentro del Gobierno nacional. La administración de Javier Milei esperaba que para esta altura del año la inflación perforara el 1%, pero el índice no logra descender del piso del 2% desde hace meses.

Además, diciembre suele presentar incrementos por cuestiones estacionales, el impacto del aguinaldo y el movimiento económico propio de las fiestas, factores que históricamente elevan la inflación del último mes del año. Por este motivo, el dato de noviembre será clave como antesala del cierre del 2024.

El INDEC dará a conocer el IPC oficial de noviembre el jueves 11 de diciembre, en lo que será el penúltimo informe inflacionario del año.