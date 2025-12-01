El organismo regulador de China ha ordenado a BYD, líder mundial en vehículos eléctricos con fuerte presencia en Argentina, implementar una actualización integral de software en casi 90.000 autos híbridos enchufables Qin Plus DM-i. Esta medida afecta a 88.981 unidades fabricadas entre enero de 2021 y septiembre de 2023.

El modelo Qin Plus DM-i es uno de los más influyentes en la estrategia comercial de BYD, representando cerca del 20% de sus ventas globales en octubre. Por ello, la orden ha generado gran atención entre analistas e inversores, especialmente en un contexto donde las marcas chinas compiten para consolidar la confianza en sus tecnologías eléctricas e híbridas.

La decisión regulatoria se fundamenta en una investigación que detectó inconsistencias en la fabricación de los paquetes de baterías de estos vehículos. Las fallas pueden provocar una reducción en la potencia entregada o, en casos más graves, impedir que el auto funcione en modo totalmente eléctrico, comprometiendo su rendimiento.

En respuesta, BYD anunció que realizará una actualización remota (OTA) para corregir el software afectado. Además, la compañía monitoreará a distancia cada unidad para detectar cualquier comportamiento anómalo y activará alertas en el tablero de los vehículos cuando se identifique un problema. En los casos que lo requieran, BYD reemplazará las baterías sin costo para los propietarios.

Este episodio pone en evidencia los desafíos que enfrenta BYD en su rápido crecimiento y la creciente dependencia del software en sus modelos de mayor volumen. La medida busca minimizar el impacto en la confianza del mercado, aunque podría abrir un debate entre inversores sobre los controles de calidad y la gestión de la expansión de la marca.