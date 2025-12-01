El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto que modifica la Ley N°VIII-0752-2011, responsable de regular el programa 'Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro'. La medida busca excluir del beneficio económico a aquellos estudiantes que incurran en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso.

La nueva normativa establece que los alumnos deberán demostrar “una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia”. Aquellos que incumplan con estos criterios podrán perder total o parcialmente el estímulo educativo que otorga el programa. Además, se fijó un límite de doce meses después del egreso para presentar reclamos relacionados con el beneficio, tras lo cual no se admitirán revisiones.

Publicidad

Desde el Ministerio de Educación de San Luis dejaron en claro que las consecuencias para quienes violen estas normas serán la afectación en el acceso a los beneficios económicos vinculados a las estampillas escolares. Por lo tanto, el programa se convierte en una herramienta no solo para fomentar el ahorro, sino también para promover un ambiente de convivencia pacífica y respeto en las instituciones educativas.

La evaluación de la conducta incluirá el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, así como el comportamiento que garantice el normal funcionamiento del establecimiento.

Publicidad

Este régimen sancionatorio comenzará a aplicarse desde el ciclo lectivo 2026. En caso de que un alumno cometa alguna de las conductas prohibidas, se descontará del beneficio el equivalente en estampillas correspondiente al año en curso en el momento del hecho. Si la conducta se repite tres veces, ya sea en el mismo año lectivo o en años consecutivos o discontinuos, se procederá a descontar la totalidad de las estampillas acumuladas hasta ese momento.