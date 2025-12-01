La Justicia avanza en una causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a exdirigentes del Club Atlético Banfield, en una investigación por presunto lavado de dinero. En las últimas horas, la Policía Federal Argentina ejecutó 19 allanamientos en distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo oficinas vinculadas a Banfield y a la financiera Sur Finanzas PSP S.A.

Los operativos se enfocan en una investigación vinculada a la transferencia del futbolista Agustín Urzi al Juárez Fútbol Club de México. Según fuentes judiciales, se habría utilizado un fideicomiso para blanquear fondos relacionados con la operación del jugador. En ese sentido, el periodista Sergio Farella indicó que la Justicia sospecha que Sur Finanzas canalizó dinero de origen ilegal mediante esta transacción.

La fiscalía que lleva adelante la investigación señaló que se indaga una posible maniobra de lavado de activos atribuida a dirigentes de Banfield, entre ellos Oscar Tucker, director suplente, y Federico José Spinosa, vicepresidente del club. Ambos habrían incorporado al patrimonio del club fondos provenientes de un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la empresa Auriga League S.A., suma que no habría sido devuelta.

Según consta en el expediente, tras el incumplimiento de los plazos para el repago, se firmaron dos anexos al contrato original. El primero, fechado el 1° de febrero de 2023, estableció que Auriga League tendría derecho al 30% del precio neto de la venta de Urzi desde Banfield al club mexicano. El segundo, del 31 de enero de 2024, ratificó el préstamo, la participación del 30% en futuras transferencias y una garantía mínima de un millón de euros, incluso si la venta no se concretaba.

La fiscalía advierte un vínculo entre la presunta actividad ilícita de los dirigentes de Banfield, personas jurídicas como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, el Club Atlético Banfield Asociación Civil, Banfileños S.A., y el uso de Sur Finanzas como proveedor de pagos para colocar fondos de origen ilegal, utilizando tanto fideicomisos como cuentas financieras.

Paralelamente, Sur Finanzas es investigada por posible evasión impositiva y lavado de activos. La pesquisa busca determinar si la empresa evitó el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias correspondiente a períodos fiscales vigentes hasta abril de 2025, mediante maniobras que están siendo analizadas, incluyendo la presunta omisión de sus obligaciones como agente de liquidación.

Se evalúa también si se usaron cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, sin cumplir con las funciones de percepción tributaria. Además, se revisan movimientos millonarios de dinero de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a varios clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.