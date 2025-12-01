La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó las normativas vigentes para diciembre de 2025, relacionadas con los topes de facturación para monotributistas y los límites en transferencias a través de billeteras virtuales.

Para evitar irregularidades fiscales, ARCA estableció que las transferencias mensuales entre billeteras virtuales que no serán objeto de control pueden alcanzar hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En caso de superar estos montos, el organismo puede solicitar documentación que respalde la legalidad de las operaciones.

El objetivo principal de estos controles es prevenir la evasión fiscal y asegurar que los movimientos tengan un origen lícito, evitando posibles prácticas de lavado de dinero.

En cuanto al monotributo, ARCA publicó las escalas vigentes para diciembre de 2025, con límites de facturación anual que varían según la categoría, desde $8.992.597,87 para la categoría A hasta $94.805.682,90 para la categoría K. Estas categorías definen también los montos mensuales a pagar, que incluyen el impuesto integrado, aporte previsional y obra social.

Los valores a abonar en diciembre dependen del tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Por ejemplo, la cuota para la categoría C es de $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio, mientras que en la categoría K alcanza $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio.

ARCA recordó que el pago debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento para evitar intereses por mora, pudiendo realizarse tanto por canales digitales como en oficinas del organismo.

Finalmente, el organismo confirmó que la próxima actualización de los valores del monotributo se realizará en febrero de 2026, por lo que estos montos permanecerán vigentes hasta entonces.