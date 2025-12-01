Con la llegada de fin de año, la venta de autos 0 km comienza a mostrar una marcada desaceleración. En noviembre de 2025, se registraron 34.905 patentamientos, lo que representa una caída del 3,6% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se comercializaron 36.220 unidades.

La comparación mensual también refleja un descenso significativo: en octubre se habían patentado 52.259 vehículos, por lo que noviembre mostró una baja del 33,2%. Sebastián Beato, presidente de ACARA, explicó que estas cifras son positivas considerando que noviembre y diciembre son históricamente meses con menor movimiento y que en noviembre hubo dos días hábiles menos.

Publicidad

En lo que va del año, el mercado automotor alcanzó un total de 587.666 patentamientos, lo que implica un crecimiento del 49,7% frente a las 392.450 unidades registradas en el mismo período de 2024.

Desde la industria automotriz esperan que el gobierno implemente medidas que impulsen la actividad, especialmente en aspectos laborales e impositivos, además de mantener líneas de crédito con tasas más accesibles para los compradores.

Publicidad

En cuanto a las marcas, Volkswagen fue la que más unidades vendió en noviembre con 5.063 vehículos, seguida por Toyota con 4.474 unidades. A pesar de esta caída puntual, Toyota continúa liderando el ranking anual. La baja en las ventas de Toyota se atribuye a la interrupción de la producción en su planta brasileña de Porto Seguro, afectada por un temporal, lo que también postergó el lanzamiento del SUV Yaris Cross para febrero de 2026.

Una novedad destacada es la entrada de una marca china, BAIC, al top 10 de ventas mensuales con 714 patentamientos. Además, Haval escaló al puesto 13 con 450 unidades y BYD alcanzó el puesto 15 con 295 vehículos vendidos.

Publicidad

En el ranking por modelos, la pickup Toyota Hilux fue la preferida con 1.831 unidades, seguida por el Peugeot 208 con 1.343 vehículos. El Volkswagen Tera, lanzado a finales de agosto, logró su mejor desempeño con 1.327 unidades, alcanzando por primera vez el podio.

Entre los SUV, el Ford Territory se mantuvo en el séptimo lugar por tercer mes consecutivo, con 1.065 unidades vendidas en noviembre.

En el ranking anual, el Toyota Yaris continúa como el modelo más vendido con 29.551 unidades, seguido muy de cerca por el Fiat Cronos con 29.138 y la Toyota Hilux con 28.959 vehículos patentados.