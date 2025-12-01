En 2025, Apple logró posicionarse como el mayor vendedor de smartphones a nivel mundial, desplazando a Samsung después de 14 años consecutivos de dominio del fabricante surcoreano. Este cambio histórico fue destacado en un informe de la consultora Counterpoint Research, que proyecta un aumento global en los envíos de teléfonos inteligentes de más del 3% para este año.

El impulso principal detrás del crecimiento de Apple proviene del éxito de la serie iPhone 17, lanzada en septiembre, que ha tenido una acogida favorable en mercados clave. Según el análisis de Counterpoint, la venta de iPhones crecerá un 10% en comparación con 2024, lo que contribuirá a que Apple supere a Samsung en volumen de envíos por primera vez desde 2011.

Yang Wang, analista de Counterpoint Research, explicó que “más allá de la muy positiva recepción del mercado para la serie iPhone 17, el factor clave detrás de las perspectivas de envíos reside en que el ciclo de actualización está llegando a su punto de inflexión”. Este momento implica que los usuarios que adquirieron smartphones durante la pandemia de Covid-19 están comenzando a renovar sus dispositivos.

El experto añadió que “se vendieron 358 millones de iPhones de segunda mano entre 2023 y el segundo trimestre de 2025. Es probable que estos usuarios también se actualicen a un nuevo iPhone en los próximos años”, lo que anticipa una demanda sostenida para Apple en el futuro cercano.

Además de la serie iPhone 17, Apple presentó el iPhone Air, un modelo que destaca por su diseño ultradelgado. Sin embargo, su desempeño comercial no alcanzó las expectativas iniciales. Se difundieron reportes que indicaban que la baja aceptación del dispositivo llevó a cancelar la producción de una segunda versión prevista para 2026.

No obstante, Mark Gurman, reconocido periodista especializado en Apple, aclaró que el iPhone Air de 2026 no fue cancelado porque nunca estuvo en los planes de la compañía. Según Gurman, “el hecho de que el modelo no tenga una numeración indica que el plan del fabricante no es actualizarlo en forma anual”, a diferencia de otros dispositivos como los que forman parte de la serie iPhone 17.