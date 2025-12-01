Un intento de robo terminó con un hombre detenido en pleno Parque 25 de Mayo, en Capital. El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 4ª realizaban recorridas preventivas por el lugar y detectaron a un grupo de sujetos golpeando a un joven.

Al acercarse, los policías constataron que uno de ellos, identificado como un hombre de apellido Sosa, mayor de edad, estaba intentando sustraerle las zapatillas a la víctima. Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron un par de zapatillas ocultas debajo de la remera del agresor.

El joven agredido reconoció las zapatillas como propias y señaló a Sosa como el responsable del ataque y del intento de robo. Ante esto, los efectivos procedieron a la aprehensión. Se hizo presente en sede policial el Ayudante Fiscal Eiben Ezequiel, perteneciente a la UFI de Flagrancia, quien ordenó el inicio del procedimiento correspondiente bajo esta modalidad. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

