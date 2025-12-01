En la provincia de Buenos Aires, una iniciativa legislativa que plantea cobrar un impuesto sobre las emisiones de metano generadas por el ganado bovino provocó un intenso debate en el sector agropecuario. La propuesta fue presentada por la diputada Lucía Lorena Klug, del bloque Unión por la Patria, vinculada al dirigente social Juan Grabois.

El proyecto establece la creación de la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires" (TAMBA), que gravaría a los productores ganaderos según los kilos de dióxido de carbono equivalente (COe) emitidos por sus animales, tomando en cuenta la cantidad de cabezas de ganado que poseen.

Desde la perspectiva de sus promotores, esta medida se orienta a combatir el cambio climático y disminuir los gases de efecto invernadero. Además, se plantea conformar un fondo fiduciario con los recursos obtenidos, destinado a financiar políticas de gestión de residuos urbanos.

Sin embargo, la reacción del campo no se hizo esperar. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calificó la propuesta como un "impuesto encubierto al trabajo rural", advirtiendo que "cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo".

Asimismo, el diputado provincial Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, definió la iniciativa como un "impuesto a los pedos de las vacas" y cuestionó su factibilidad técnica, argumentando que "hoy no existe tecnología práctica ni económica para medir las emisiones de metano de cada establecimiento ganadero".

Ante la falta de consenso y la crítica de varios sectores, fuentes legislativas indicaron que el proyecto no cuenta con apoyo en otras bancadas y que su avance en las comisiones es "casi nulo".