Las farmacias de San Juan anunciaron un paro para este 20 de noviembre

El colectivo de farmacéuticos de San Juan, actuando en representación de un amplio sector de las farmacias locales, emitió un comunicado para informar sobre una crítica situación económica y financiera que afecta al sector. El origen del conflicto radica en los persistentes atrasos en los pagos por parte de la Obra Social Provincia (DOS), lo que ha generado una situación calificada como "insostenible" para los establecimientos farmacéuticos.

Según se explica, la morosidad en los desembolsos impide a las farmacias cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo el pago a los proveedores de medicamentos, conocidos como droguerías. Como consecuencia directa, estas empresas han procedido a cortar el suministro de productos farmacéuticos. Esta falta de stock impide a las farmacias abastecer las recetas de los afiliados al sistema de salud provincial.

La situación deriva en un perjuicio directo para la población, que se ve obligada a recorrer múltiples farmacias en busca de los medicamentos prescritos, sin garantía de encontrarlos. El comunicado subraya la paradoja de que, mientras la provincia se encuentra inmersa en la celebración de un evento festivo de gran envergadura, como el Festival Nacional del Sol (FNS), las farmacias enfrentan una crisis silenciosa pero severa.

La provincia está de fiesta (FNS) y detrás del escenario, están sin brillo, luces, ni maquillaje, las reinas de las tormentas, de la angustia y desesperación que son las farmacias. El ministerio de Hacienda no envía los fondos a la DOS y ésta, no nos puede pagar algo básico de la población, que son los remedios...... pero si gira por adelantado los cachets que cobran los grandes artistas foráneos.

Ante esta realidad, el colectivo de farmacias anuncia que un número significativo de establecimientos se verá forzado a suspender de manera indefinida la atención de recetas de la obra social, a partir de las 00 horas del día 20 del corriente mes. Se hace un llamamiento al resto de las farmacias de San Juan para que se adhieran a esta medida.

Se aclara que la decisión no constituye una protesta contra el gobierno, sino una medida de protección extrema para salvaguardar la viabilidad económica de los negocios, las fuentes de empleo y la propia dignidad como contribuyentes que, en parte, financian las actividades provinciales. Como gesto de responsabilidad, se especifica que la suspensión no afectará a los planes especiales ni a la dispensación de insulinas, asegurando así la continuidad del tratamiento para pacientes de riesgo.

Finalmente, el comunicado se dirige a las autoridades gubernamentales, recordándoles que, como sanjuaninos, también son usuarios del sistema y, por lo tanto, están sujetos a las mismas consecuencias que el resto de la población ante la falta de medicamentos.