Wanda Nara se reencontró con sus hijas y se burló de Icardi

Tras días de intensa cobertura mediática y movimientos que reavivaron la disputa judicial, la situación familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena. La empresaria y conductora eligió las redes sociales para mostrar un momento de paz y conexión con sus hijas, Francesca e Isabella, en lo que fue un íntimo reencuentro en su camarín de Telefe.

La imagen, compartida por Nara, capturó una merienda compartida con las niñas, un gesto que contrasta fuertemente con los recientes acontecimientos que rodean a su expareja. En paralelo a esta postal de calma, el futbolista Mauro Icardi dejaba el país rumbo a Estambul, Turquía, un viaje que se produce en medio de una creciente controversia por su situación legal.

El retorno de Icardi a su club, el Galatasaray, se da justo después de una serie de movimientos judiciales que incluyeron un reencuentro supervisado con sus hijas en Argentina y diversas presentaciones legales. El ambiente está cargado de tensión, con acusaciones cruzadas y pedidos de la empresaria que buscan regularizar aspectos de la cuota alimentaria, mientras el entorno del futbolista maneja la situación con discreción.