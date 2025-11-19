La polémica mediática entre Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez no cesa, y el actor chileno ha manifestado un profundo fastidio y malestar por las recientes declaraciones de su expareja en televisión, donde la actriz describió su relación como "desgastada" y afirmó no haberse sentido "deseada ni amada" en su momento.

Visiblemente agotado por la exposición, Vicuña salió a expresar su hartazgo: “No depende de mí. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad... no entiendo tampoco lo del otro lado”, comentó, aunque sin nombrar a la actriz.

Respecto a las crudas palabras de la China, su respuesta fue mesurada pero con un claro tono de dolor: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste. Como cualquier separación”. No obstante, dejó en claro su límite: “No voy a ahondar más. No quiero, no puedo. La verdad que no me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”.

Uno de los puntos que mayor indignación le generó al actor fue que el canal en el que él estaba trabajando le diera espacio a su expareja para hablar del conflicto. "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste", sentenció.

La preocupación central de Vicuña sigue siendo la exposición mediática de Amancio y Magnolia, los hijos que comparte con la China Suárez. Con gesto serio, afirmó: “Me da mucho pudor. Estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. No quiero hablar más del tema”.

Y ante la consulta sobre si planea recurrir a acciones legales para frenar la escalada mediática, el actor lanzó una advertencia clara: “Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”. Concluyó con una sensación de extrañeza ante la persistencia del conflicto: "Más que dolor, es entender, no entiendo nada".