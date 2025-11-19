La Municipalidad de Pinamar despidió a la jefa de Tesorería, Norma Beatriz Watson, después de que un video interno revelara que sustrajo dinero de la administración pública. La ex funcionaria municipal, de 59 años y con tres décadas de antigüedad, quedó imputada por defraudación al Estado y será investigada por la Justicia tras detectarse un faltante que supera los siete millones de pesos.

El intendente Juan Manuel Ibarguren confirmó que la denuncia fue realizada en enero, pero el caso se viralizó recién ahora, luego de completarse el proceso administrativo que permitió su cesantía. “Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla”, explicó el jefe comunal.

La investigación comenzó cuando se advirtieron irregularidades en los registros contables que debía presentar la funcionaria. Entre el 24 de enero y el 4 de febrero, el municipio montó un seguimiento interno que derivó en la obtención de imágenes donde se ve a Watson sentada en su escritorio, extrayendo fajos de billetes y guardándolos en su cartera.

Además del registro audiovisual, los auditores detectaron maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de una cuenta administrativa. Con esas pruebas, la Municipalidad presentó la denuncia penal y abrió un sumario que culminó recientemente.

Tras la difusión pública del caso, Watson intentó justificar su accionar y afirmó que el dinero era propio, argumentando que lo guardaba por temor a la inseguridad. Su defensa también cuestionó la validez de las grabaciones y presentó objeciones ante la Junta de Disciplina.

Sin embargo, el órgano municipal rechazó todos los descargos y avaló la validez del procedimiento judicial, dejando firme la desvinculación de la ex tesorera.