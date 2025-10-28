La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló este lunes 27 de octubre de 2025, cuando el futbolista y la China Suárez viajaron juntos a Milán en avión privado, como es su costumbre.

Milán es la ciudad donde se está desarrollando el proceso de divorcio de la mediática y el deportista, un trámite que ya cuenta con "varias audiencias". Se espera que la sentencia de este divorcio se conozca en los próximos meses.

El motivo principal del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a la ciudad italiana fue la "restitución internacional". El periodista Gustavo Méndez informó que la abogada Marcovecchio estuvo trabajando en esta causa durante días en Milán.

Marcovecchio había anticipado que existían "muchas posibilidades" de que la Justicia falle a favor del futbolista. La intención principal, según se informó, es que las nenas puedan viajar, lo cual requerirá la organización habitual entre padres y madres separados que residen en distintos países.

Cabe recordar que la última vez que Icardi pudo ver a sus hijas fue en julio, antes de que el futbolista regresara a Turquía para unirse al Galatasaray. Icardi, de hecho, saludó a su hija menor por su cumpleaños a través de sus redes sociales, dejando un mensaje en el que hacía referencia a la posibilidad de que pudieran estar juntos muy pronto.

Sin embargo, en el marco de este proceso, Mauro Icardi tomó una "decisión contundente" respecto al comportamiento de Wanda Nara.

Según Gustavo Méndez, las abogadas de Icardi sumarán una multa de 100 millones de pesos contra la empresaria. Esta acción se suma a una medida cautelar que ya figura en la Justicia desde julio. La abogada de Icardi aplicará la sanción por la exposición de sus hijas en redes sociales.

El futbolista tomó esta determinación después de ver las imágenes del festejo de cumpleaños de su hija menor. Si bien las fotos subidas por Wanda Nara no mostraban el rostro de las menores, las imágenes compartidas por los invitados sí lo hacían. La Justicia había impuesto una cautelar para que las niñas no fuesen expuestas.

Méndez aseguró que esta nueva multa se sumará "a las anteriores" y esperan que la cámara (de apelaciones) lo confirme, ya que las cifras son "incalculables".