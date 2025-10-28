El clásico Boxing Day del fútbol inglés, una de las tradiciones más queridas por los fanáticos, se verá drásticamente reducido este año por decisión de las cadenas televisivas que poseen los derechos de transmisión. La Premier League confirmó que solo se disputará un encuentro el viernes 26 de diciembre, mientras que el resto de los partidos se trasladarán al sábado 27 y domingo 28, en busca de una mayor audiencia.

La medida generó un fuerte rechazo entre los hinchas, que consideran el Boxing Day como una parte esencial de la cultura futbolera británica. Desde 1888, esta fecha une la Navidad con el fútbol, transformando el 26 de diciembre en un día de celebración familiar en los estadios y frente al televisor.

Publicidad

Con esta modificación, la edición 2025 será la de menor cantidad de encuentros en un Boxing Day desde 1982. El año pasado se jugaron ocho partidos, y la última vez que los diez encuentros de la jornada se disputaron íntegramente el 26 de diciembre fue en 2015.

El cambio responde a compromisos contractuales y a la presión del calendario. Según el acuerdo con las cadenas televisivas, deben cumplirse 33 jornadas en fin de semana y solo una cantidad limitada entre semana. Como este año el 26 de diciembre cae viernes, la Premier League decidió usar los días 27 y 28 como fecha regular de fin de semana para respetar las obligaciones con los broadcasters.

Publicidad

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, intentó calmar las críticas asegurando que “es una peculiaridad de cómo caen los partidos este año” y que la tradición volverá en 2026, cuando el Boxing Day coincida con un sábado. Sin embargo, sus declaraciones no convencieron a los hinchas ni a los comunicadores deportivos.

El analista Hugh Woozencroft apuntó contra “la incesante búsqueda de dinero en el fútbol”, mientras que Alex Crook fue tajante al declarar que “Boxing Day es para el fútbol”. En redes sociales, miles de fanáticos expresaron su decepción y advirtieron que la reducción de esta jornada podría marcar un cambio permanente.