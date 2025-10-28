Cultura y Espectáculos > Inédito
Katy Perry confirmó su romance con Justin Trudeau
POR REDACCIÓN
La relación entre la intérprete estadounidense Katy Perry y el ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha sido confirmada. La pareja hizo su primera aparición pública como novios el sábado 25 de octubre de 2025, el mismo día en que la cantante cumplía 41 años.
Para hacer su debut oficial, Perry y Trudeau salieron de la mano del icónico cabaret Crazy Horse Paris. La superestrella del pop deslumbró luciendo un vestido rojo, mientras que el político mantuvo un perfil "elegante y discreto" en un atuendo completamente negro.
Los rumores sobre esta "inesperada unión" comenzaron a circular a mediados de 2025. Se cree que la "chispa se encendió" después de que fueran vistos por primera vez juntos en Montreal, Canadá. Este primer indicio fuerte fue una cena en un exclusivo restaurante.
Las especulaciones escalaron días después cuando Trudeau asistió a un concierto de Perry de su gira "Lifetimes", acompañado por su hija Ella-Grace. Sin embargo, la prueba definitiva llegó en septiembre, cuando aparecieron fotos de la pareja besándose y abrazándose a bordo del yate de la cantante frente a las costas de California. Aunque ambos mantuvieron un silencio oficial, fuentes cercanas aseguraban que el ex líder canadiense estuvo "cortejando" a la diva desde su primer encuentro.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Nace un colectivo de abogadoss en San Juan que reclama a la Justicia la aplicación de la Ley 13.944 y una reforma profunda a los gabinetes psicotécnicos del Juzgado de Familia. Las letradas referentes señalaron en diálogo con este medio que hay una "normalización del abandono" y existe una "tibieza" judicial ante el incumplimiento alimentario y de cuidados.