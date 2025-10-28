La relación entre la intérprete estadounidense Katy Perry y el ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha sido confirmada. La pareja hizo su primera aparición pública como novios el sábado 25 de octubre de 2025, el mismo día en que la cantante cumplía 41 años.

Para hacer su debut oficial, Perry y Trudeau salieron de la mano del icónico cabaret Crazy Horse Paris. La superestrella del pop deslumbró luciendo un vestido rojo, mientras que el político mantuvo un perfil "elegante y discreto" en un atuendo completamente negro.

Los rumores sobre esta "inesperada unión" comenzaron a circular a mediados de 2025. Se cree que la "chispa se encendió" después de que fueran vistos por primera vez juntos en Montreal, Canadá. Este primer indicio fuerte fue una cena en un exclusivo restaurante.

Las especulaciones escalaron días después cuando Trudeau asistió a un concierto de Perry de su gira "Lifetimes", acompañado por su hija Ella-Grace. Sin embargo, la prueba definitiva llegó en septiembre, cuando aparecieron fotos de la pareja besándose y abrazándose a bordo del yate de la cantante frente a las costas de California. Aunque ambos mantuvieron un silencio oficial, fuentes cercanas aseguraban que el ex líder canadiense estuvo "cortejando" a la diva desde su primer encuentro.