Bisnietos y tataranietos sanjuaninos recuperan su derecho a la ciudadanía italiana

Un reciente fallo de tribunales italianos ha reavivado las esperanzas de miles de sanjuaninos que buscan obtener la ciudadanía italiana por descendencia, especialmente para bisnietos y tataranietos. Esta decisión marca un cambio significativo tras la entrada en vigor del Decreto 36/2025, conocido como "Tajani", que había restringido el acceso a las generaciones más jóvenes.

La nueva jurisprudencia, establecida por cortes italianas, representa una respuesta directa a las limitaciones que el decreto había impuesto. El fallo beneficia específicamente a descendientes lejanos, a quienes habían recibido negativas en sus trámites y a aquellos con documentación completa que no conseguían turnos en los consulados de Argentina, Uruguay o Estados Unidos.

Para las familias sanjuaninas interesadas en iniciar el proceso, se recomienda seguir un procedimiento ordenado. El primer paso consiste en realizar un diagnóstico documental completo, verificando la línea familiar, detectando errores en las partidas y asegurando que las traducciones y apostillas sean correctas. Posteriormente, se debe elegir la sede judicial en Italia con mejor jurisprudencia para el caso particular.

La vía judicial se consolida como la alternativa más efectiva para estos casos, con plazos estimados que rondan el año y medio para el reconocimiento. Este método permite avanzar con el trámite sin necesidad de viajar inicialmente, mediante un sistema de representación legal. Para los casos que involucran líneas maternas, la presentación judicial se mantiene como el camino necesario.

La reapertura de este camino representa una oportunidad crucial para las familias sanjuaninas, particularmente aquellas con hijos menores que deben completar su inscripción antes de mayo de 2026. La claridad que aporta el fallo permite planificar con mayor certeza los tiempos y costos involucrados en el proceso de obtención de la ciudadanía italiana.