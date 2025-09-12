El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración del Pabellón 5 en el Penal de Chimbas, una obra que incorpora 236 nuevas celdas y que forma parte de un plan más amplio de ampliación carcelaria en la provincia. El acto contó con la presencia del vicegobernador, Fabián Martin, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez.

Durante la ceremonia, Orrego destacó en diálogo con DIARIO HUARPE la importancia de la obra: “Son 236 celdas nuevas que integran uno de los cuatro módulos previstos. Esto nos permite avanzar en un proceso planificado y, la semana próxima, dar inicio a una nueva licitación para el otro sector”.

El mandatario recordó que los avances responden a un trabajo de diagnóstico previo: “El año pasado realizamos el primer censo carcelario en San Juan. Gracias a esos datos pudimos tomar decisiones concretas y orientar la inversión hacia obras que mejoren el sistema penitenciario”.

Además de la infraestructura, el gobernador anunció la incorporación de personal: “Ya firmé el decreto para el nombramiento de 118 nuevos agentes del Servicio Penitenciario. Buscamos consolidar el trabajo con profesionales de carrera como el director Carlos Suárez, garantizando mayor solidez en la gestión”.

Orrego también resaltó mejoras en las condiciones de atención a los internos: “Antes, las entrevistas y asistencias se realizaban en las propias celdas. Ahora, con el nuevo espacio destinado a entrevistas, avanzamos hacia un trato más ordenado y profesional, en conjunto con el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan”.

Finalmente, aseguró que la obra es parte de un camino a largo plazo: “Estamos avanzando a paso firme en un proceso que sabemos es extenso, pero que se está llevando adelante de manera contundente y con resultados visibles”.