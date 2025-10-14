Policiales > Barrio Kennedy
Una mujer terminó grave tras un incendio en Santa Lucía
Por Germán González
Un grave incendio se registró en la mañana de este martes 14 de octubre de 2025 en una casa ubicada en el barrio Kennedy, en la intersección de calles General Espejo y Pueyrredón, en el departamento Santa Lucía.
Según informaron fuentes policiales, una mujer mayor de edad quedó atrapada entre las llamas y tuvo que ser rescatada por un vecino de la cuadra. Bomberos llegó al lugar y trabajó intensamente para contener el fuego y asistir a la víctima.
Tras ser retirada del interior de la vivienda, la mujer fue asistida por personal médico y trasladada en código rojo al Hospital Marcial Quiroga, con quemaduras de consideración.
Los equipos de emergencia solicitaron una segunda ambulancia para asistir al hombre que rescató a su vecina, que terminó con un cuadro de intoxicación por el humo.
Mientras tanto, los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento y peritaje, para determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales provocados por las llamas.
El episodio generó gran preocupación entre los vecinos del barrio, que alertaron rápidamente al 911 al ver el humo salir de la vivienda y colaboraron para facilitar el ingreso de los equipos de rescate.
