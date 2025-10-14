La reciente tragedia ocurrida en el complejo habitacional Valle Grande ha estremecido a la provincia de San Juan, dejando a un niño de 5 años, identificado como Emir Barboza, sin vida. Lamentablemente, esta no es la primera vez que la violencia entre bandas deja víctimas inocentes en la provincia, siendo el caso de Uma Calvo, una beba de tres meses, uno de los antecedentes más dolorosos.

El homicidio del niño de Rawson. se conoció el día 14 de octubre de 2025. El menor falleció en el Hospital Marcial Quiroga tras ingresar a las 00:36 horas con una herida de arma de fuego en el tórax. El diagnóstico estableció que la causa del deceso fue un trauma abierto de tórax. Se constató un orificio de entrada en la región pectoral izquierda, sin orificio de salida.

La investigación estableció que el hecho surgió a raíz de una gresca que comenzó alrededor de las 22:00 horas del 13 de octubre de 2025 en el Barrio Valle Grande de Rawson. Horas más tarde, desde uno de los domicilios ubicados en la manzana 23, se iniciaron disparos de armas de fuego hacia la vía pública. Uno de esos proyectiles impactó en el menor, quien se encontraba en el lugar.

Como resultado de las investigaciones, se procedió a la aprehensión de siete personas adultas —incluyendo a Bazán Alan Juan, Carrizo Dante Emanuel, y Santander Gonzalo José David, entre otros— y un menor de edad (L.B.), quien quedó a disposición de la Jueza de Menores Camus. Durante los allanamientos en las manzanas 26 y 23, se secuestraron elementos de relevancia, incluyendo un arma de fuego, vainas de calibre 9mm, .22, calibre 20, proyectiles y teléfonos celulares.

El doloroso recuerdo de Uma Calvo

La muerte de Emir vuelve a recordar el caso de Uma Calvo, ocurrido en 2014. Umma era una beba de apenas tres meses que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una gresca entre bandas. El hecho ocurrió un sábado por la noche en el barrio Huarpes de Pocito.

Su madre, Antonela Carrizo, tenía a la pequeña en brazos cuando salió al patio de su casa. En medio del tiroteo, una bala perdida impactó en la beba. La mujer se dio cuenta al sentir su brazo húmedo y ver la herida.

Uma fue trasladada al Hospital Rawson, pero los médicos no pudieron salvarla. La Justicia avanzó con la causa, y en 2016, siete de los once acusados fueron condenados a prisión perpetua por su participación en el tiroteo. Estas historias reflejan las consecuencias más dolorosas de la inseguridad en la provincia.