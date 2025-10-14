Cultura y Espectáculos > Sin filtro
Ángel de Brito liquidó a los participantes de MasterChef Celebrity: “Cuidado cuando se acercan a las hornallas”
POR REDACCIÓN
El debut de la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe, ocurrido este lunes, no solo generó altos picos de rating, sino que también encendió las redes sociales. El periodista de espectáculos más importante de la televisión abierta actual, Ángel de Brito, sacó a relucir su estilo "directo, sin filtros" y su característica ironía para opinar sobre los famosos convocados.
A través de su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter), De Brito hizo un comentario "picante" que apuntó directamente al aspecto físico de los participantes. Aunque el periodista no mencionó nombres, su comentario insinuó una picardía sobre los retoques estéticos de varios de los famosos.
"Cuidado a los famosos de MasterChef Celebrity cuando se acercan a las hornallas", disparó De Brito, mientras compartía el meme de una cara derritiéndose.
El comentario, en el que se combinan "ironía y mucho humor", fue inmediatamente celebrado por sus seguidores. La humorada fue tan compartida que desató una ola de reacciones en X: "Jaja, tal cual. Es increíble como están todos tocados", "Cuánta maldad... y cuánta verdad", y "Y encima no se atan el pelo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron al pie de la publicación.
Independientemente del chiste sobre el aspecto de los participantes, Ángel de Brito aprovechó la ocasión para fijar su postura respecto a la polémica generada en torno a la conductora del programa, Wanda Nara.
Antes del inicio de MasterChef, muchos usuarios habían hecho un llamado a "boicotear" el rol de Wanda como conductora a través de un "pedido de apagón". Sin embargo, a juzgar por la "planilla de rating", esta estrategia no tuvo efecto, ya que el programa logró un gran éxito en su estreno.
De Brito, remarcando la nula eficacia de estas campañas, sentenció: "Nunca funcionaron los apagones".
