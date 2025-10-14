Cultura y Espectáculos > Guerra digital
Pampita, directa y sin vueltas sobre el "unfollow" de China Suárez: "No me gusta quedarme enroscada con cosas del pasado"
POR REDACCIÓN
La decisión de China Suárez de dejar de seguir en redes sociales a Pampita causó gran revuelo, especialmente porque se creía que ambas habían logrado limar asperezas y mantener un buen vínculo por sus hijos.
La modelo fue consultada por los medios sobre lo sucedido y se mostró sorprendida por la acción de la actriz. En diálogo con Puro Show (El Trece), Pampita volvió a referirse al tema y reveló que no tenía idea de las razones detrás de la decisión.
"No tengo ni idea, no lo hemos conversado todavía. Me enteré como ustedes, de un día para el otro, no sé ni cuándo eso pasó”, expresó la modelo.
A pesar de la sorpresa, Pampita se mostró totalmente dispuesta a dialogar con Suárez al respecto. Remarcó que el vínculo, el cual fomena y cultiva, y la comunicación son importantes por los chicos.
“No faltará oportunidad para que hablemos porque en algún momento tendremos que hablar por los chicos. Me interesa el vínculo, lo fomento y lo cultivo, y me interesa que tengamos comunicación directa nosotras también, más allá de que está Benjamín en el medio, nosotras también podemos hablar”.
Cuando el cronista le preguntó si la decisión de no enroscarse tenía que ver con el bienestar de los hijos, Pampita fue más allá y remarcó: “Y por una también. Somos mujeres grandes, a mí no me gusta quedarme enroscada con cosas del pasado y suelto todo el tiempo cosas. Y lo recomiendo para cualquiera, como estilo de vida es lo mejor: andar livianito”.
Respecto a las razones que pudieron haber motivado a China Suárez a dejar de seguirla en redes sociales, se especula con dos posibles motivos: por un lado, la defensa que Pampita hizo de Benjamín Vicuña luego de un fuerte descargo de la actriz contra él, y por otro lado, se cree que Suárez habría dicho “basta” el día que la modelo se quedó con su lugar como imagen de la marca Carolina Herrera.
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Evangelina Anderson recibió un lujoso y misterioso regalo con diez ramos de rosas y una carta cariñosa
La esposa de Maxi López encendió las alarmas por un accidente doméstico mientras él está en Argentina
Verónica Castro y Cristian Castro reaparecen en Miami tras polémica de salud y rumores de distanciamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan emitió un comunicado oficial ante las versiones y consultas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino. Reclamaron que se respete el carácter científico del proyecto y que no se vea afectado por factores políticos o ideológicos.