La decisión de China Suárez de dejar de seguir en redes sociales a Pampita causó gran revuelo, especialmente porque se creía que ambas habían logrado limar asperezas y mantener un buen vínculo por sus hijos.

La modelo fue consultada por los medios sobre lo sucedido y se mostró sorprendida por la acción de la actriz. En diálogo con Puro Show (El Trece), Pampita volvió a referirse al tema y reveló que no tenía idea de las razones detrás de la decisión.

"No tengo ni idea, no lo hemos conversado todavía. Me enteré como ustedes, de un día para el otro, no sé ni cuándo eso pasó”, expresó la modelo.

A pesar de la sorpresa, Pampita se mostró totalmente dispuesta a dialogar con Suárez al respecto. Remarcó que el vínculo, el cual fomena y cultiva, y la comunicación son importantes por los chicos.

“No faltará oportunidad para que hablemos porque en algún momento tendremos que hablar por los chicos. Me interesa el vínculo, lo fomento y lo cultivo, y me interesa que tengamos comunicación directa nosotras también, más allá de que está Benjamín en el medio, nosotras también podemos hablar”.

Cuando el cronista le preguntó si la decisión de no enroscarse tenía que ver con el bienestar de los hijos, Pampita fue más allá y remarcó: “Y por una también. Somos mujeres grandes, a mí no me gusta quedarme enroscada con cosas del pasado y suelto todo el tiempo cosas. Y lo recomiendo para cualquiera, como estilo de vida es lo mejor: andar livianito”.

Respecto a las razones que pudieron haber motivado a China Suárez a dejar de seguirla en redes sociales, se especula con dos posibles motivos: por un lado, la defensa que Pampita hizo de Benjamín Vicuña luego de un fuerte descargo de la actriz contra él, y por otro lado, se cree que Suárez habría dicho “basta” el día que la modelo se quedó con su lugar como imagen de la marca Carolina Herrera.