Una pelea entre menores habría sido el origen del tiroteo que mató a Emir en Rawson

El asesinato de Emir Barboza, de cinco años de edad, ocurrido en el Barrio Valle Grande de Rawson, tuvo su origen en una confrontación inicial entre menores que escaló progresivamente hasta involucrar a tres familias del sector. Según fuentes policiales calificadas, el incidente comenzó con una pelea entre jóvenes, para luego extenderse a miembros adultos de las familias Limolle y Carrizo, y posteriormente incorporar a integrantes de la familia Barboza.

El conflicto, que se desarrolló durante la noche del 13 de octubre, experimentó una escalada crítica cuando los participantes comenzaron a hacer uso de armas de fuego. En el transcurso del enfrentamiento se produjeron numerosos disparos, siendo uno de estos proyectiles el que impactó en el tórax del menor Emir Barboza, quien se encontraba en las inmediaciones. El hecho ocurrió a pesar de la presencia policial en la zona, ya que minutos antes se había realizado una llamada al servicio de emergencias 911 alertando sobre la pelea inicial.

En el lugar de los hechos se procedió al secuestro de evidencias balísticas, consistentes en vainas servidas de calibres 9mm y 22mm, así como proyectiles completos. Las fuerzas policiales lograron la aprehensión de siete individuos, entre ellos un menor de edad, identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y L.B.

Durante los allanamientos realizados se incautó un revólver calibre .22, y en rastrillajes posteriores se localizó una segunda arma de fuego. Ambos elementos serán sometidos a peritajes balísticos para determinar su eventual vinculación con el homicidio del menor. Si bien circulan en redes sociales versiones no oficiales sobre la autoría del disparo fatal, el Ministerio Público Fiscal no ha emitido hasta el momento ninguna confirmación al respecto, manteniendo abierta la investigación para establecer todas las circunstancias del caso.