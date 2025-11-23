Karina Mazzocco y una inesperada confesión: "Hay gente que disfruta lastimar"

Karina Mazzocco irradia una luminosidad y una serenidad únicas después de más de tres décadas en los medios. Habiendo brillado previamente como modelo y actriz, y atreviéndose a ser una de las primeras en hablar abiertamente de sexo en la pantalla chica, su presente como conductora de “A la Tarde” es el reflejo de una madurez profesional inigualable.

El programa, que ya lleva cuatro temporadas y media al aire en América, se ha convertido en una usina de contenido que marca agenda. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Mazzocco se hace cargo de los embates que sufrió el ciclo: "Quisieron borrarnos del mapa". La conductora confesó que, en múltiples ocasiones, fueron "apuntados" y "operados".

A pesar de que el programa resistió y hoy se encuentra consolidado, la especulación sobre el levantamiento nunca le dio lo mismo, ya que observaba a sus compañeros "angustiados y angustiadas con la idea de quedarnos sin laburo". La presentadora también se refirió a aquellos que promovieron los rumores, señalando: "Observaba a los voceros y las voceros de la fake news gozando al decir que el programa sería levantado… pero bueno… somos pocos y nos conocemos mucho. Hay personas que lo que mejor hacen es tratar de lastimar…". No obstante, ella afirma: "Hay gente que disfruta lastimar, pero seguimos de pie".

Mazzocco aprendió a transformar ese desgaste entendiendo que las operaciones también tienen su "lado bueno": "solo hay que saber leer entre líneas". Esto la llevó a comprender que "se opera para debilitar (porque sos fuerte). Se opera al que molesta (porque no soportan que te distingas). Se opera al que joroba (porque resistís, porque renacés)". La conductora enfatiza el resultado positivo de esta etapa: "Sinceramente, en estos cuatro años y medio solo hay aprendizaje, posicionamiento, reconocimientos y el placer de trabajar de lo que más me gusta. Saldo más que positivo".

Mazzocco sostiene que el secreto para mantenerse en un contexto de rating tan competitivo y cambiante se basa en pilares. En primer lugar, destaca una producción que "más que 'puesta la camiseta' la tiene tatuada". La conductora añade que "El contenido” es la estrella indiscutida de "A La Tarde, marcando agenda en el resto de la programación de la tele".

También subraya el clima de trabajo logrado, y cómo el equipo acude con muchas ganas a trabajar. La conductora asegura que "Entiendo que 'A la tarde' tiene su toque mágico desde el comienzo, en donde arrancamos tímidamente y desde hace cuatro años y medio la audiencia nos acompaña pase lo que pase". Además, formó una "dupla fantástica" con su productora ejecutiva, Natalia Palmeiro, donde el profesionalismo, el compañerismo y el afecto generan algo único.

Respecto a los panelistas, con personalidades distintas y fuertes, Mazzocco indica que "Cada uno es único y le aporta su estilo y su magia". Ella admira y aprende con ellos, y cuando se cruzan en alguna cuestión, le fascina verlos apasionarse defendiendo su postura.

Mazzocco, quien es técnica en equipamiento y ambientación de interiores, comenta que sus conocimientos le sirven, aunque reconoce que "El tema es que a veces el presupuesto limita a las ideas". A pesar de ello, la escenógrafa, Ximena Scalfaro, siempre escucha sus sugerencias.