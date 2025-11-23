Con el verano cada vez más cerca, una de las opciones más buscadas para combatir las altas temperaturas volvió a tomar protagonismo: el helado casero en palito. En las últimas horas, una receta sencilla y económica compartida por la cuenta de Instagram @quieronatural.uy se viralizó por su practicidad y su sabor, ideal para quienes quieren darse un gusto sin gastar de más en una heladería o en pedidos que rara vez cumplen las expectativas.

La propuesta, que combina frescura y dulzura, destaca porque solo requiere cuatro ingredientes básicos y no necesita moldes especiales. Las paletas se elaboran en pocos pasos, llevan frutilla como fruta principal y se pueden conservar en el freezer durante varios días. Su preparación consiste en mezclar queso crema, frutillas picadas y miel, dar forma a la mezcla, insertar un palito de madera, congelar y terminar la receta con un baño de chocolate semiamargo.

Además de su bajo costo, este tipo de helados caseros permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar colorantes, aditivos o saborizantes innecesarios. El resultado es un postre más natural, donde el sabor proviene exclusivamente de la fruta fresca y del recubrimiento de chocolate. A esto se suma la posibilidad de personalizar la receta con yogur, chips de chocolate, frutas de estación o versiones más intensas de cacao.

Para quienes buscan una opción aún más liviana, existe una variante light que combina frutillas procesadas con leche descremada y leche condensada descremada, que puede colocarse en moldes o compoteras y congelarse durante unas horas. Ambas versiones ofrecen alternativas saludables, refrescantes y adaptables para disfrutar durante todo el verano.