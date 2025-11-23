Publicidad
Sociedad > Receta fresca

Cómo hacer helado de frutilla casero en palito: receta con solo cuatro ingredientes

La llegada del calor reavivó una receta que se viralizó en Instagram y que permite preparar helados caseros en palito, cremosos y frutales, con apenas cuatro ingredientes y sin necesidad de moldes.

POR REDACCIÓN

Hace 15 horas
Paleta de helado de frutilla casera, con pocos ingredientes. (Foto ilustrativa)

Con el verano cada vez más cerca, una de las opciones más buscadas para combatir las altas temperaturas volvió a tomar protagonismo: el helado casero en palito. En las últimas horas, una receta sencilla y económica compartida por la cuenta de Instagram @quieronatural.uy se viralizó por su practicidad y su sabor, ideal para quienes quieren darse un gusto sin gastar de más en una heladería o en pedidos que rara vez cumplen las expectativas.

La propuesta, que combina frescura y dulzura, destaca porque solo requiere cuatro ingredientes básicos y no necesita moldes especiales. Las paletas se elaboran en pocos pasos, llevan frutilla como fruta principal y se pueden conservar en el freezer durante varios días. Su preparación consiste en mezclar queso crema, frutillas picadas y miel, dar forma a la mezcla, insertar un palito de madera, congelar y terminar la receta con un baño de chocolate semiamargo.

Además de su bajo costo, este tipo de helados caseros permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar colorantes, aditivos o saborizantes innecesarios. El resultado es un postre más natural, donde el sabor proviene exclusivamente de la fruta fresca y del recubrimiento de chocolate. A esto se suma la posibilidad de personalizar la receta con yogur, chips de chocolate, frutas de estación o versiones más intensas de cacao.

Para quienes buscan una opción aún más liviana, existe una variante light que combina frutillas procesadas con leche descremada y leche condensada descremada, que puede colocarse en moldes o compoteras y congelarse durante unas horas. Ambas versiones ofrecen alternativas saludables, refrescantes y adaptables para disfrutar durante todo el verano.

