Vicky Xipolitakis vivió momentos incómodos en La noche de Mirtha, pese a que había advertido a la producción sobre el tipo de temas que deseaba evitar. La conductora, Mirtha Legrand, no se privó de consultarle sobre su expareja, Javier Naselli, y Salvador Uriel, el hijo que tienen en común.

Legrand arrancó la conversación sobre la vida personal de Xipolitakis con preguntas directas, recordando hechos del pasado: "¿Cómo vas con su tu casamiento, tu divorcio? Qué mal que la pasaste…estuve leyendo sobre tu vida. Siempre recuerdo a tu chiquito pateando al papá porque te estaba maltratando, me quedó grabado eso”.

Ante la insistencia, Vicky prefirió no exponer más la situación, explicando que: “Mi hijo está más grande y por respeto a él prefiero no exponer más nada. Como no tengo cosas lindas ni buenas del otro lado, prefiero no decir nada”. La mediática defendió su postura de preservar la intimidad del menor: “Prefiero cuidar y preservarlo a él, que es lo más importante y lo único que me importa”.

Xipolitakis también compartió su situación sentimental actual y su dedicación a la crianza: “Y estoy soltera. Maternando todo el tiempo, que me encanta maternar, lo disfruto. Él me enseña y aprendemos a la par”.

Sin embargo, cuando la invitada mencionó que cuenta con la ayuda de su familia para la crianza, Legrand volvió a la carga y consultó directamente sobre la ayuda financiera de Naselli: “¿Tu expareja te ayuda monetariamente?”.

La modelo no ocultó su frustración, recordándole a la conductora que ya había intentado evitar el tema: "Vos volvés siempre a ese tema, y yo lo primero que dije fue: 'Voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema'”.

Finalmente, Vicky Xipolitakis zanjó la conversación con una dura revelación sobre la situación legal y personal con su expareja: “No tengo nada bueno para decir, Mirtha. Todo se incumple. Con eso creo que ya te contesté. Me gustaría contarte todo, pero fuera de cámara. Prefiero cuidar a lo más importante, que es nuestro hijo”.