Preparar un budín húmedo, aromático y apto para celíacos parece una tarea compleja, pero una receta que circula en redes sociales demostró lo contrario. Con apenas un bowl y un batidor manual, cualquier persona puede lograr una preparación esponjosa y con un marcado aroma a limón, ideal para quienes buscan una opción casera, económica y sin gluten.

El paso a paso es simple: primero se integran los ingredientes húmedos (huevos, aceite, leche sin lactosa o agua, jugo de limón y esencia de vainilla) hasta lograr una mezcla homogénea y ligeramente espumosa. Luego se incorporan los ingredientes secos previamente tamizados, entre ellos la premezcla sin TACC, el azúcar, el polvo para hornear apto, la sal y la ralladura de limón, lo que aporta aire y evita grumos.

La clave para obtener una textura liviana es unir la preparación con movimientos envolventes y evitar mezclar de más. Una vez lista la masa, puede cocinarse al horno tradicional, en sartén con tapa e incluso en airfryer, lo que amplía las posibilidades para quienes no disponen de horno o buscan alternativas más rápidas.

Después de la cocción, es fundamental dejar enfriar el budín antes de desmoldar para que conserve su forma y humedad. El resultado es un budín suave, fragante y con un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Entre los consejos para potenciar su textura, los expertos recomiendan usar premezclas con goma xántica, verificar la vigencia del polvo de hornear y sumar más ralladura para intensificar el sabor cítrico.

Esta propuesta se convirtió en una favorita entre personas celíacas y también entre quienes simplemente buscan preparaciones fáciles, rápidas y sin necesidad de maquinaria de cocina, ideal para acompañar desayunos, meriendas o un antojo dulce en cualquier momento del día.