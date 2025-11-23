Un nuevo conflicto familiar sacude el mundo del espectáculo, protagonizado por los hermanos Sasha Ferro y Lio Ferro. El escándalo se desató luego de que Lio Ferro hablara de su hermana a través de TikTok, contando que ella no mantiene relación ni con él ni con sus hijos, Roma y Donato.

En su descargo público, Lio afirmó: "Ella le acaba de decir a una periodista que no la dejo que vea a mis hijos y es totalmente mentira". El actor, quien tiene hijos con Amira Chediak, aseguró que esa no sería una decisión que tomaría: "Jamás tomaría la decisión de decirles a mis hijos que no vean a una tía porque me cae mal. No les haría ese daño". Lio sostuvo que, de hecho, Sasha siempre tuvo las puertas abiertas para ver a sus sobrinos: "Sasha siempre tuvo y tiene las puertas abiertas para verlos. Ella nunca me manda mensaje para verlos, nunca quiso verlos ni se interesó por traerles un regalito e incluso venir a un cumpleaños”.

Publicidad

Ante esta situación, la influencer Sasha Ferro dialogó con PRONTO, ofreciendo otra perspectiva y desmintiendo categóricamente la acusación principal de su hermano. “Quiero aclarar algo: yo jamás dije que él no me dejaba ver a los chicos. Si existe algún video, mensaje o declaración donde yo diga eso, que me lo muestren, porque no existe”, remarcó Sasha.

La influencer, quien previamente había intentado construir una relación sana con su hermano sin éxito, explicó el motivo real de la distancia. “Él dijo esa versión para generar polémica, no porque sea real. La realidad es que mi vínculo con él está roto hace tiempo. Intenté muchas veces construir una relación sana, pero fue imposible". Sasha también justificó la falta de contacto con los menores, indicando que: "Y cuando no hay un buen vínculo entre los adultos, es muy difícil, casi imposible, generar uno con los menores”.

Publicidad

Lejos de optar por el silencio, Sasha Ferro criticó la manera en que Lio manejó la situación, exponiendo el conflicto públicamente. "Y voy a decir algo más: si realmente le interesara tener un vínculo conmigo, lo hablaría en privado. Pero no: prefiere subir videos bardeándome". Ella señaló que no es la primera vez que esto ocurre, ya que viene tirando indirectas hace mucho tiempo, aunque ella siempre eligió ignorarlo.

Sin embargo, el último video de Lio marcó un quiebre para Sasha. “Pero esta vez dio mi nombre y apellido, y eso se hizo viral". La influencer fue tajante al respecto, estableciendo un límite infranqueable. "Ese límite para mí es claro, y después de lo que hizo públicamente, no creo que haya posibilidad de recomponer el vínculo. Hay cosas que no perdono”, cerró Sasha.