El Gobierno Nacional y la administración de Chubut vincularon los incendios forestales que afectan a la provincia con la presencia de grupos radicalizados y comunidades autoproclamadas mapuches en la zona donde se originó el siniestro, que ya consumió más de 2.200 hectáreas. Si bien las autoridades evitaron realizar imputaciones directas, advirtieron sobre antecedentes de violencia y anunciaron sanciones severas para los responsables.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió un comunicado en el que se hace referencia a la existencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, con “antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. El texto fue difundido por la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y remarca la intencionalidad del incendio.

Publicidad

En la misma línea se expresó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien habló de “violentos con delirios revolucionarios y anarquistas” que, según afirmó, buscan “repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”. No obstante, el mandatario provincial aclaró que con la mayoría de las comunidades mapuches de la región “existe buena convivencia”, y destacó que se trata de “gente de bien y de trabajo, perteneciente a comunidades legalmente inscriptas”.

En el marco de la investigación, el gobierno chubutense anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan identificar a los autores del incendio registrado en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio provincial. La causa es investigada de oficio por la justicia ordinaria de Chubut.

Publicidad

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, sostuvo que los incendios guardan relación con el hallazgo de explosivos en zonas inhóspitas, los cuales fueron secuestrados por la Policía local. Además, recordó que durante los incendios de 2025 el Ejecutivo provincial vinculó hechos similares con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces.

En ese contexto, volvió a mencionarse el nombre de Ernesto Cruz Cárdenas, integrante de una comunidad mapuche, quien fue condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en la zona de El Maitenal. Cruz Cárdenas se encuentra en libertad y, según señalaron investigadores, “difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”. Desde agosto de 2025 no realizó apariciones públicas ni declaraciones mediáticas.

Publicidad

La investigación también incorporó denuncias por amenazas telefónicas realizadas horas antes del inicio del fuego. Las llamadas, recibidas en una central de brigadistas forestales, advertían sobre la posibilidad de incendios y forman parte del expediente judicial.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad nacional destacó el despliegue operativo para combatir el fuego. Según el comunicado oficial, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) trabaja de manera coordinada con la provincia mediante aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado.

Finalmente, desde la cartera nacional remarcaron que el 95% de los incendios forestales tiene origen humano. “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, señalaron. Mientras tanto, continúan las tareas de combate del fuego y las investigaciones para determinar responsabilidades.