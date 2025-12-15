Empresarios de la industria del juguete emitieron una alerta pública por la venta en la Argentina, a través de plataformas de e-commerce, de juguetes que fueron retirados del mercado en Estados Unidos por representar riesgos graves para la salud y la vida de niños y niñas. La advertencia apunta especialmente a publicaciones bajo la modalidad de compra internacional.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que se trata de productos con antecedentes oficiales de retiro o recall, comunicados por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la autoridad estadounidense de seguridad de productos. Según la entidad, estos artículos no deberían seguir circulando para uso infantil, pero actualmente pueden adquirirse desde el país sin advertencias visibles.

Entre los casos detectados, la cámara mencionó un disfraz infantil retirado en diciembre de 2025 tras confirmarse la presencia de ftalatos prohibidos, sustancias químicas asociadas a efectos adversos sobre la salud infantil, especialmente peligrosas en caso de ingestión. De acuerdo al informe, ese producto se ofrece en la Argentina mediante compra internacional sin aclarar que fue retirado del mercado en su país de origen.

También se reportó la comercialización del “Silver Lining Cloud Activity Gym” de la marca Skip Hop, un juguete para bebés que fue retirado en Estados Unidos, Canadá y México. Las autoridades detectaron que partes del producto pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia; la CPSC informó al menos 12 reportes de niños que se llevaron piezas a la boca.

Otro de los artículos señalados fue el “Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina”, que coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense por riesgo grave de lesiones o muerte debido a la posible ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.

A esa lista se sumó el “Zippee Silicone Activity Toy”, un juguete sensorial retirado en noviembre de 2025. Según la CAIJ, la CPSC determinó que su diseño permite que extremos esféricos alcancen el fondo de la garganta, lo que representa un riesgo grave de asfixia o muerte y viola estándares obligatorios de seguridad.

La advertencia central se enfoca en la vía de ingreso y comercialización: la compra internacional a través de plataformas digitales. De acuerdo con la cámara, estos productos pueden ser adquiridos por consumidores argentinos sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre los riesgos en las publicaciones.

En ese marco, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, sostuvo que en la compra online no existiría la obligatoriedad de exhibir el marcado de conformidad con certificados de seguridad, y alertó sobre la falta de fiscalización efectiva. “Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a manos de una familia en la Argentina”, remarcaron desde la entidad.

Como mensaje directo a madres, padres y cuidadores, la cámara pidió extremar precauciones al comprar juguetes por comercio electrónico, verificar si los productos registran retiros en otros países y desconfiar de artículos sin información clara sobre origen, fabricante o certificación.

Finalmente, la CAIJ reclamó al Estado mayor fiscalización del comercio electrónico, exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones, canales ágiles de denuncia y retiro, y reglas claras que protejan la seguridad infantil y garanticen competencia leal en el sector.