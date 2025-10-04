Una mujer de 30 años, Daniela Aciar, falleció este jueves mientras realizaba ejercicios en el Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida, en Jáchal.

Según el medio Tiempo de San Juan, la mujer comenzó a sentirse mal durante su rutina, presentando vómitos y una descompensación que derivó en un estado crítico. Inmediatamente se solicitó la asistencia del Hospital San Roque, que trasladó a la víctima al nosocomio, donde se confirmó su fallecimiento.

Si bien las circunstancias del hecho aún son investigadas por las autoridades, todo indica que se trató de una muerte súbita por causas naturales.