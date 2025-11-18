Carolina "Pampita" Ardohain generó revuelo en el ámbito de espectáculos al revelar detalles íntimos sobre sus proyectos personales y familiares. Durante una entrevista en OLGA TV, Pampita confesó que no descarta la posibilidad de volver a casarse o de ampliar la familia.

Pampita fue consultada sobre si volvería a casarse, en esta ocasión con su pareja actual, Martín Pepa. La empresaria se mostró abierta a la idea, aunque señaló que no es algo inminente: "Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...No sé, pero bueno, tampoco es algo que vaya a suceder en el corto plazo... que la vida me sorprenda".

Respecto a si tiene ganas de ser mamá nuevamente, la respuesta de la conductora fue similar: "La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, pero tengo óvulos guardados, podría hacerlo".

Pampita sorprendió a los televidentes al ampliar la información sobre su reserva biológica, confesando la inusual cantidad que mantiene congelada. La modelo explicó que se sometió al procedimiento muchas veces. "Tengo como 90 óvulos guardados, me saqué muchas veces porque tenía miedo no quedar de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró", reveló.

Aunque la cantidad total es alta, Pampita aclaró que la viabilidad biológica es menor. La conductora calculó que, si bien tiene muchos óvulos, solo una fracción es funcional: "Igual de cada 30, hay 4 o 5 que funcionan, debo tener 15 buenos, pero están ahí guardados, congelados". Con esta reserva, Pampita no descarta poder expandir la familia que ya compone junto a sus cuatro hijos y el recuerdo constante de Blanquita.