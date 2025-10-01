Un hecho estremecedor sacudió este martes 30 de septiembre la tranquilidad de la zona rural ubicada en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José, en la provincia de Santa Fe. Allí, en el interior de una camioneta Renault Trafic blanca totalmente incinerada, fueron encontrados restos óseos humanos.

El vehículo fue detectado poco después del mediodía en un camino que corre en sentido norte-sur, a 1,5 kilómetros del barrio Casa Sol, cercano a San Agustín y a la Autovía Nacional 19. Vecinos dieron aviso a la Subcomisaría 11 de San Agustín y a la Comisaría 12°, tras advertir que la camioneta ardía en llamas. Cuando la policía llegó al lugar, constató que el rodado había sido consumido casi por completo por el fuego y que en su interior había restos humanos.

El fiscal de la Unidad de Homicidios, Andrés Marchi, tomó intervención inmediata y ordenó la participación de peritos forenses, Bomberos Zapadores y agentes de la Policía de Investigaciones. En la parte trasera del vehículo se hallaron huesos calcinados, entre ellos un cráneo, parte de la columna lumbar y un fémur. Todo fue trasladado a la morgue judicial para autopsia, a fin de determinar la identidad de la víctima y la causa de muerte.

En las inmediaciones del lugar los investigadores secuestraron una silla de madera y una chapa patente parcial, elementos que serán analizados en laboratorio para levantar posibles rastros genéticos. La camioneta, bajo custodia policial, será sometida a un nuevo relevamiento técnico en Criminalística.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no pudo ser establecida. La fiscalía ordenó que la causa se maneje con reserva absoluta mientras se reconstruyen los hechos y se busca esclarecer cómo llegó el vehículo al lugar y qué circunstancias rodearon este trágico episodio.