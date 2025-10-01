La noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala revolucionó el espectáculo y el deporte, luego de que la pareja confirmara que esperan a su primer hijo con un emotivo video en redes sociales. Los más emocionados con el anuncio, que incluyó imágenes de la ecografía, fueron Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convirtieron oficialmente en futuros abuelos. La pareja de actores celebró la "dulce espera" con varios mensajes, con Ova asegurando que con este bebé "vuelve a salir el sol" en la familia.

La confirmación de la dulce espera llegó mediante redes sociales, donde Oriana y Paulo, quienes ya habían dado el "sí" en una boda soñada en Italia, compartieron las imágenes de la ecografía.

Ova Sabatini fue uno de los primeros en reaccionar, subiendo una captura del video. El futuro abuelo escribió que el sol "vuelve a salir" en la familia, y que con "su esplendor ilumina todo". Finalizó su mensaje repitiendo tres veces la palabra: "Gracias".

Por su parte, Catherine Fulop compartió el posteo de su marido, Ova. La actriz le agregó otras palabras dulces, expresando: "¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!".

Minutos después, Catherine realizó su propio posteo, adjuntando la foto de su hija y Paulo con la ecografía. Acompañó la imagen con un conmovedor mensaje, diciendo: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

Finalmente, a flor de piel, la actriz cerró su mensaje bendiciendo a sus hijos. Fulop manifestó: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”.

