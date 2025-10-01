Fede Bal estuvo nuevamente en el centro de la escena mediática tras los Premios Martín Fierro 2025, luego de ser grabado en un "fogoso encuentro" con una joven en el after de la ceremonia celebrado en el Hotel Hilton. La mujer misteriosa fue identificada rápidamente como Juli Roque, periodista de Tea y Deportea, cronista del programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), quien no solo no se ocultó, sino que relató el encuentro con Bal, confirmando que "nos dimos un par de besos".

El video del apasionado momento no tardó en viralizarse en las redes sociales. Esto generó comentarios, especialmente porque a Fede Bal se lo había vinculado en los últimos días con Evelyn Botto. Sin embargo, Bal había asegurado que se encuentra soltero y disfrutando este momento de su vida sin ataduras.

La incógnita sobre la identidad de la mujer se despejó rápidamente: se trata de Juli Roque. Roque es cronista de Los Profesionales de Siempre, el programa de El Nueve conducido por Flor de la V. Lejos de intentar ocultarse, la periodista habló en su propio ciclo y relató cómo se dio el encuentro con el actor.

Juli Roque explicó que fue a cubrir los premios y que después la invitaron a la fiesta. Ingresó al evento junto con su equipo de producción, pero decidió quedarse sola para disfrutar de la pista de baile cuando ellos se retiraron. Sobre su primera charla con Bal, Roque confesó: "Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor".

"De repente estaba muy cerca y sí, nos dimos un par de besos", relató Juli Roque con naturalidad. Juli también remarcó que, en esa conversación, Bal le aseguró que estaba soltero, despejando cualquier especulación sobre una relación formal. "Me acompañó hasta el auto y ahí quedó", aclaró Roque, intentando bajar el tono al revuelo mediático.