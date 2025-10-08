Un día como hoy pero hace 130 años nació Juan Domingo Perón. El argentino nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, y se convirtió en general y tres veces presidente de Argentina, además de ser reconocido como líder y fundador del movimiento justicialista. A los cinco años se mudó con su familia a Río Gallegos y, a los 10, se estableció en la Capital Federal, donde inició su formación militar, egresando en 1913 como subteniente de Infantería.

Su carrera política se consolidó tras el golpe de estado de 1943, cuando asumió como secretario del Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí promovió políticas sociales en favor de las clases populares y obreras, fomentando la industrialización, la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de derechos políticos y sociales, y la implementación de la ley de voto femenino, que estableció el sufragio universal en Argentina.

En 1945 fue detenido por su influencia en la política, pero la movilización popular del 17 de octubre derivó en su liberación y en su nombramiento como ministro de Guerra y vicepresidente. Esto le permitió ser elegido presidente en tres ocasiones, atravesando tanto logros significativos como crisis políticas, incluyendo el golpe militar de 1955 y su posterior exilio en España.

Perón falleció el 1 de julio de 1974, durante su último mandato, dejando un legado político y social que sigue vigente en la Argentina contemporánea.