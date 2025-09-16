El debate en torno a la Ley de Glaciares vuelve a ocupar un lugar central en la agenda minera. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, aseguró que la provincia trabaja de manera coordinada con el Gobierno nacional para encontrar consensos que permitan diseñar un marco legal que garantice tanto la preservación ambiental como la competitividad de la actividad.

“Estamos trabajando intensamente con Nación, llevando nuestra propuesta sobre lo que creemos puede ser una solución, pero al mismo tiempo escuchando las alternativas que plantea el Gobierno nacional”, señaló el funcionario a DIARIO HUARPE. En ese sentido, remarcó que se trata de un tema “primordial que se debe abordar con seriedad, para darle una razón de ser a todo el andamiaje normativo que rodea a la actividad”.

Publicidad

Según explicó Perea, por el momento el debate se concentra en el plano técnico. “No estamos impulsando aún el tratamiento legislativo. Hoy se trabaja de manera conjunta entre nuestro ministerio, el Gobierno provincial y el Ejecutivo nacional, a través de distintas reuniones de carácter técnico”, puntualizó.

El ministro aseguró que existe un equipo sólido en la provincia para sostener el diálogo y avanzar en propuestas viables. “Más allá de dónde surja la idea final, lo importante es darle una herramienta al sector minero que nos permita ser más competitivos y generar mayor confianza en los inversores”, afirmó.

Publicidad

Asimismo, destacó la importancia de brindar un marco de certidumbre a quienes ya presentaron proyectos o buscan radicarse en la región. “Se trata de contar con reglas claras que nos permitan no solo atraer nuevas inversiones, sino también garantizar la continuidad de los emprendimientos en curso”, expresó.

Perea insistió en que la discusión sobre la Ley de Glaciares debe encontrar un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo de la minería. “Estamos convencidos de que es posible avanzar en una normativa que dé respuestas al sector productivo sin descuidar el cuidado ambiental, que es un valor irrenunciable”, concluyó.