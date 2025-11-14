Juana Repetto no está atravesando un embarazo pleno, ya que en los últimos días surgieron complicaciones que, aunque son consideradas menores, requieren que ella se cuide. El jueves 13, Repetto visitó a su obstetra y prometió compartir los pasos a seguir.

La preocupación se había generado días atrás cuando la actriz manifestó que el cuello del útero se estaba cortando. Tras la consulta médica, Repetto usó sus redes para contar que "ha llegado el momento de dedicarse a empollar".

El objetivo principal de esta etapa de reposo es intentar que su tercer bebé pueda permanecer el mayor tiempo posible en su panza. Repetto fijó una meta concreta: "Primer objetivo: semana 28". La actriz se mostró confiada, asegurando que su bebé tiene "al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera".

Además de la necesidad de reposo, Repetto tiene que someterse a estudios ineludibles. La actriz adelantó que al día siguiente se realizaría unos estudios de rutina, entre ellos la curva de glucosa. Prometió contar "un poco mejor cómo vamos" cuando esté con "mejor ánimo".