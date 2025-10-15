Con su característico humor y ternura, Juana Repetto volvió a conquistar a sus seguidores en Instagram al hacerlos partícipes de una de las decisiones más importantes de su tercer embarazo. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto publicó una imagen que derritió corazones: sus hijos mayores, Toribio y Belisario, posando juntos con un cartel que lleva sus apodos, “Toro” y “Beli”.

Junto a la emotiva foto, Juana escribió una frase que despertó la curiosidad y la participación masiva de su comunidad: “Toribio, Belisario y… leemos ideas”, dando por iniciada la búsqueda del nombre para su tercer hijo en camino. La actriz espera un varón, fruto de un encuentro con su expareja, Sebastián Graviotto, el padre de Belisario.

Publicidad

La dinámica, lejos de ser solo una consulta, se convirtió rápidamente en un festival de sugerencias y comentarios cariñosos por parte de sus miles de seguidores, quienes celebraron la forma cercana y abierta en la que Juana vive esta nueva etapa.

“Lo que más amo es que lo hagas parte de todos nosotros”, comentó una seguidora, reflejando el espíritu de comunidad que la actriz fomenta en sus redes sociales, donde habitualmente comparte sin filtros los desafíos y alegrías de la maternidad.