Juana Repetto se encuentra transitando una etapa de su tercer embarazo que requiere especial atención. La actriz, por recomendación médica, se mantiene en "semireposo" debido a una condición en el cuello de su útero que exige controles frecuentes y evitar los esfuerzos físicos. En este contexto, Juana utiliza sus redes sociales para dialogar con sus seguidores sobre la maternidad, su rutina y los cambios que vive, pero inevitablemente, las preguntas de su comunidad se enfocaron en un tema particular: la presencia de su exmarido, Sebastián Graviotto, padre del bebé en camino.

Ante la insistencia de sus seguidores sobre si Graviotto la acompaña en este proceso, sobre todo ahora que debe cuidarse más, Juana decidió responder de forma categórica a través de un video para evitar futuras especulaciones. "Vamos a hablar un toque de esto y ya cierro, porque era embarazo o panza", comenzó, marcando un límite a la recurrencia del tema.

La hija de Reina Reech explicó que la dinámica de su vínculo con Graviotto está fuertemente marcada por las exigencias laborales de él. "Sebi viaja muchísimo por trabajo. Por ahora, labura de lo que labura y eso implica estar fuera de Buenos Aires muchos meses al año", detalló Juana, dejando en claro la razón de por qué no se lo ve constantemente.

A pesar de la distancia geográfica que impone el trabajo de Sebastián, Repetto aseguró que su exmarido mantiene el compromiso y está presente cada vez que se encuentra en la ciudad. De hecho, a raíz de la indicación de reposo médico que recibió Juana, el padre de su tercer hijo ha incrementado su colaboración con los niños en común.

"Cuando está, está. Ahora que yo estoy haciendo un semireposo, sumamos más días", reveló. "Él buscaba a los chicos una vez por semana y ahora los busca más seguido. Está dispuesto y disponible, con el tiempo y la disponibilidad, para ocuparse más de lo acordado y poder colaborar con la causa", afirmó, demostrando que existe una buena relación de coparentalidad.

Finalmente, Juana Repetto cerró el tema con la frase que resume la situación: "Después se vuelve a ir, no está y no lo van a ver nunca. Los meses que no está, no está. Eso es lo que pasa".