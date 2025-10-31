El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar el pulso político al declarar desde Chile que “el PRO está más vivo que nunca”, y que el partido “tendrá un candidato competitivo en 2027”. La frase, pronunciada durante un evento público, fue interpretada como una señal de reposicionamiento del fundador del partido amarillo, a días de volver a reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Pese al tono desafiante, en la Casa Rosada buscaron restarle dramatismo a sus dichos. “Es lo que tiene que hacer. Imagino que no habla de él, porque mencionó a un candidato competitivo”, ironizó una fuente del Gabinete en diálogo con Infobae. Otro funcionario libertario lo calificó directamente como “una frase intrascendente”.

Publicidad

El encuentro entre Macri y Milei, previsto para el viernes, fue gestionado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien ofició de mediador para recomponer el vínculo y abrir la puerta a una eventual integración de cuadros del PRO en el Ejecutivo. Según trascendió, Macri presentará su visión sobre la marcha de la gestión libertaria y su propuesta de sumar referentes de su espacio a la administración nacional.

Francos, por su parte, destacó al PRO como “un partido muy importante, con peso legislativo y buena relación con el Presidente”. En declaraciones a Radio Rivadavia, subrayó que “Milei tiene una excelente relación con Mauricio Macri y no veo dificultades para seguir trabajando en conjunto”.

Publicidad

El gesto llega en un momento político clave para el oficialismo, tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza (LLA) y la búsqueda del Presidente por ampliar consensos. En los últimos días, Milei se mostró con una veintena de gobernadores en Casa Rosada, mientras analizaba una reconfiguración del Gabinete adaptada al nuevo Congreso.

Sin embargo, la idea de incorporar dirigentes macristas no convence a todos en el entorno libertario. “Macri no está seguro de querer formar parte del Gobierno. Si lo hace, ¿a quién van a responder esos funcionarios? ¿A Milei o a Macri?”, advirtió un referente de LLA.

Publicidad

La buena sintonía entre ambos dirigentes se consolidó luego de que Milei agradeciera el respaldo de Macri en la recta final de la campaña legislativa, especialmente durante los días de mayor tensión cambiaria y reacomodamiento interno.

En paralelo, dentro del Congreso se debate cómo será el futuro de la alianza. Mientras un sector del PRO, encabezado por Damián Arabia, evalúa conformar una bancada unificada con LLA, otros, como Cristian Ritondo, apuestan por preservar la identidad partidaria. “Sin ser interbloque, colaboramos más que algunos propios de La Libertad Avanza que terminaron yéndose”, sostuvo el exministro bonaerense.