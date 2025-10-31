El ex abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla, a través de su hermana y también letrada, Sabrina Cipolla, inició acciones legales contra el músico por una deuda que ascendería a los 25 millones de pesos, correspondiente a honorarios impagos por los servicios prestados en diversas causas. El panorama legal para el artista se complica, ya que la abogada ha revelado en medios que, ante la falta de pago, la estrategia legal podría contemplar la solicitud del embargo de su marca registrada, es decir, de su nombre artístico "L-Gante".

"Él nos debe 25 millones de pesos", afirmó Sabrina Cipolla, quien además solicitó el embargo de la limusina del cantante como parte de las medidas precautorias para asegurar la deuda. La pérdida del nombre artístico no solo sería un golpe a su identidad, sino que le impediría utilizar la marca registrada en el ámbito de los espectáculos y productos asociados, afectando directamente su carrera y sus ingresos futuros.

Este conflicto legal se suma a la reciente prohibición de salida del país que pesa sobre L-Gante, también como medida cautelar para garantizar el cobro de la deuda. El cantante había registrado su nombre artístico, "L-Gante KLK", en 2021, buscando proteger legalmente su explotación comercial. Ahora, ese mismo registro podría ser el centro de la batalla judicial que amenaza con despojarlo de la base de su éxito.