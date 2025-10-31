El conflicto entre Virginia Gallardo y la familia de Ricardo Fort sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que se hicieran públicas las acusaciones de los herederos del 'Comandante', Marta y Felipe Fort, respecto a supuestos manejos irregulares de dinero por parte de la modelo, Gallardo decidió no callar y ofrecer una firme defensa.

La bomba mediática estalló cuando los hijos de Fort, ya mayores de edad, hicieron referencia a transacciones financieras que involucrarían a la vedette durante la relación que mantuvo con su padre. Ante la gravedad de los señalamientos, Gallardo eligió un medio televisivo para dar su descargo, utilizando una frase que resuena como una advertencia: "Yo me acuerdo de todo".

La frase, cargada de doble sentido, fue interpretada por muchos como una clara alusión a que la modelo no solo recuerda los detalles de su relación, sino también la dinámica financiera y, lo que es más importante, la documentación o pruebas que podrían refutar las acusaciones. "A mí, lo que me pregunten, yo tengo la suerte de acordarme de todo", insistió Gallardo, dejando entrever que está preparada para un enfrentamiento legal o mediático.

La ex pareja de Fort siempre ha mantenido una postura de respeto hacia la memoria del empresario, pero ha sido tajante al defender su honor y su historia. En el mismo descargo, la modelo deslizó la posibilidad de que los jóvenes herederos hayan sido mal informados o que haya intereses de terceros detrás de esta embestida legal.