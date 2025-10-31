En una de sus apariciones televisivas más sinceras y emotivas, Luis Ventura conmovió al público y a sus compañeros al recordar el momento que, según sus propias palabras, fue la “situación más difícil” que le tocó vivir. El periodista se refirió a las complejidades de salud que enfrentó su hijo menor, Antonio Ventura, al momento de su nacimiento prematuro.

Antonio, que hoy tiene 10 años, nació con tan solo 700 gramos, lo que obligó a una larga internación y un pronóstico sumamente delicado. Ventura rememoró la crudeza con la que el personal médico le comunicó la gravedad de la situación, un diálogo que lo marcó profundamente. “Me lo dijo con toda la crudeza”, expresó el conductor visiblemente emocionado, haciendo referencia a la doctora que lo asistió en la clínica, quien le brindó información sin eufemismos sobre las probabilidades y los desafíos que el pequeño debía superar.

El presidente de APTRA hizo hincapié en la lucha de su hijo desde el primer día, un "guerrero" que logró salir adelante a pesar de los temores y los momentos de desesperación de sus padres. "Yo sé lo que me pasaba, hasta que de pronto se me apagó la luz", comentó el periodista, describiendo el colapso emocional que experimentó ante la incertidumbre.

La experiencia transformó su visión de la vida y de la paternidad. Según Ventura, esta vivencia le enseñó a proteger aún más su círculo íntimo. "Ahí me di cuenta que la puerta no tenía que estar más abierta. La puerta se tenía que abrir para aquellos afectos, amigos, familiares y gente que te quisiera", reflexionó, aludiendo a cómo el dolor lo llevó a blindarse de las malas energías.