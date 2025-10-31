Luli Fernández se encuentra atravesando una nueva etapa en su vida tras confirmar su separación de Cristian Cúneo Libarona, el abogado con quien estuvo en pareja por once años y con quien tiene a su hijo Indalecio. A meses de la ruptura y tras haberla comunicado en redes sociales, la conductora decidió hablar por primera vez en televisión y reveló los motivos del final de la pareja.

"Estoy muy bien, trabajo un montón y estoy siempre enfocada en mi trabajo y mi hijo. Esa es mi vida", aseguró Fernández, mostrando una actitud serena y madura ante el proceso. La modelo explicó que la decisión de hacer pública la separación se tomó luego de un período de reserva: "Nos separamos hace unos meses y nos pareció prudente pasar todo el proceso que sentíamos que necesitábamos como familia para después comunicarlo mediáticamente".

Al ser consultada sobre las versiones y especulaciones que circularon en torno a la ruptura, Luli Fernández fue contundente: "No vi nada sobre las especulaciones de infidelidades, no vi nada de eso. Se especuló con poco sustento porque no hay nada de eso". Y agregó una advertencia sobre el impacto de los rumores: "Cuando no hay información se habla con mucha liviandad, pero hay que tener un poco de responsabilidad. Para el que lo dice puede dar lo mismo, pero a nosotros no. Tenemos un hijo chiquito”.

Sobre la razón de fondo, Luli apeló a una profunda reflexión sobre la dinámica de una relación tan larga: "Empecé a estar con Cris a los 24 años, era súper chica y pasaron un montón de cosas. Cris tiene hijos de matrimonios anteriores y nos tocaron vivir situaciones muy dolorosas, pérdidas y reacomodamientos familiares".

Finalmente, la modelo resumió el quiebre con una frase reveladora: "A veces te das cuenta de que hay algo que se pierde, se apaga o se disuelve y fue bueno darse cuenta a tiempo para dar un paso al costado”.

Lejos de los conflictos mediáticos, Fernández insistió en que el respeto y el cariño persisten: "Realmente nos adoramos, que no seas más pareja no significa que te pases a odiar. Yo voy a seguir hablando de él de la misma manera". Su principal foco hoy es el bienestar de su hijo. "Mi hijo lleva bien todo esto, porque cuando los papás están bien, los nenes están bien", concluyó, dejando en claro que, por el momento, su prioridad es la maternidad y no está pensando en volver a enamorarse.