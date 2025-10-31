La Dirección de Protección Civil emitió este viernes por la mañana la Alerta Meteorológica N° 59/25 ante la inminente llegada de viento Zonda a diferentes puntos de la provincia. El fenómeno comenzaría a sentirse durante la tarde y noche de este viernes 31 de octubre, por lo que las autoridades pidieron a la población "extremar las precauciones".

De acuerdo con el parte oficial, el viento se presentará con mayor fuerza en los sectores de precordillera, afectando a los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. En estas zonas, se prevén velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que, en los puntos más críticos, podrían superar los 75 km/h.

El Zonda, característico por ser un viento seco y cálido, no solo representará un peligro por la fuerza de sus ráfagas. La Alerta de Protección Civil advierte que su llegada provocará una reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y, fundamentalmente, condiciones de muy baja humedad relativa. Esta combinación de factores dispara la alerta máxima por el riesgo de incendios forestales.