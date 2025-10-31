La polémica estalló en las últimas horas a raíz de una serie de publicaciones y testimonios en redes sociales que apuntaban directamente contra la conducta profesional y personal del psicólogo Héctor Osvaldo Cabral, más conocido en el ámbito digital como Doctor Chinaski. Las denunciantes, en su mayoría exalumnas y expacientes, detallaron presuntos episodios de abuso de poder, acoso y delitos sexuales que habrían ocurrido en el marco de su actividad docente en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Las acusaciones, que se viralizaron rápidamente, alertaron a las autoridades judiciales. Tras la difusión de los testimonios, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual, decidió abrir una investigación preliminar de oficio. Este paso procesal busca recabar pruebas y determinar la existencia de elementos suficientes para iniciar una causa penal formal contra Cabral.

Además de su popularidad como figura de la psicología en plataformas digitales, el Doctor Chinaski se desempeña como docente en la UADER, donde habría utilizado su posición de poder para ejercer influencia y supuestamente cometer los abusos. La investigación del MPF no solo se centra en los presuntos delitos sexuales, sino también en el abuso de autoridad y las inconductas dentro del ámbito universitario.